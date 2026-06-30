Altın fiyatlarında derin düşüş: Gram altın 6 bin liranın altına geriledi

Altın fiyatları değer kaybetmeye devam etti.

Doha'daki görüşme öncesi Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 73,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,3 seviyesinde seyrederken, altının onsu yüzde 0,8 azalışla 3 bin 988 dolardan işlem görüyor.

Böylece ons altın 4 bin doların altına inerek 3 bin 988 dolara geriledi.

Gram altın ise serbest piyasada 6 bin liranın altında 5 bin 970 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 970 lira

Çeyrek altın: 10 bin 123 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 248 lira

Tam altın: 40 bin 493 lira

Yarım altın: 20 bin 249 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,6655 lira

Euro: 53,2058 lira

Sterlin 61,6756 lira

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu'da süren çatışmalar ve bir yandan devam eden barış görüşmeleri, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak dalgalanmayı tetikliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yükselen jeopolitik gerilim, petrol stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilemesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel ekonomide enflasyon baskılarını yeniden güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda enflasyon kaynaklı yön arayışını sürdürürken, altın piyasası da kısa vadede yatırımcıları zorlayan bir düzeltme sürecinden geçiyor. Uzmanlar, ons altının yakın dönemde 3 bin 900 dolar seviyesinin altını test edebileceğini öngörürken, artan jeopolitik risklere rağmen 2027 yılına ilişkin beklentilerin ise genel olarak iyimserliğini koruduğuna dikkat çekiyor.