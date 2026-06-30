Altın fiyatlarında derin düşüş: Gram altın 6 bin liranın altına geriledi
Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor ve gram altın 6 bin liranın altına inerek 5 bin 970 liraya geriliyor. Çeyrek altın 10 bin 123 liradan işlem görürken, dolar ise sınırlı artışla 46,6655 liradan satılıyor.
Altın fiyatları değer kaybetmeye devam etti.
Doha'daki görüşme öncesi Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 73,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,3 seviyesinde seyrederken, altının onsu yüzde 0,8 azalışla 3 bin 988 dolardan işlem görüyor.
Böylece ons altın 4 bin doların altına inerek 3 bin 988 dolara geriledi.
Gram altın ise serbest piyasada 6 bin liranın altında 5 bin 970 liradan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 970 lira
Çeyrek altın: 10 bin 123 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 248 lira
Tam altın: 40 bin 493 lira
Yarım altın: 20 bin 249 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,6655 lira
Euro: 53,2058 lira
Sterlin 61,6756 lira
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Orta Doğu'da süren çatışmalar ve bir yandan devam eden barış görüşmeleri, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak dalgalanmayı tetikliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yükselen jeopolitik gerilim, petrol stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilemesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel ekonomide enflasyon baskılarını yeniden güçlendirebileceği değerlendiriliyor.
UZMANLAR NE BEKLİYOR?
Bu gelişmeler, küresel piyasalarda enflasyon kaynaklı yön arayışını sürdürürken, altın piyasası da kısa vadede yatırımcıları zorlayan bir düzeltme sürecinden geçiyor. Uzmanlar, ons altının yakın dönemde 3 bin 900 dolar seviyesinin altını test edebileceğini öngörürken, artan jeopolitik risklere rağmen 2027 yılına ilişkin beklentilerin ise genel olarak iyimserliğini koruduğuna dikkat çekiyor.