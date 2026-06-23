Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri

Altın fiyatının düşüş nedenleri araştırılıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesi, güvenli liman talebini zayıflatırken altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, gün içinde satışların etkisiyle ons başına 4 bin 162 dolar seviyesine kadar geriledi.

Günlük kayıplar zaman zaman yüzde 1'i aşarken, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görüldü.

UZMAN GÖRÜŞÜ ALDIK

Ekonomist Candaş Atalay, Ensonhaber’e yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini anlattı.

Atalay’a göre altın üzerindeki baskının temel nedenleri arasında doların güçlenmesi, Fed’in faiz artırımı beklentilerinin yeniden gündeme gelmesi ve mevsimsel etkiler yer alıyor.

Çin’in rezervlerine yönelik altın alımlarını yavaşlatması, Hindistan’ın altın talebindeki gerileme ve Türkiye ile Rusya’nın da aralarında bulunduğu bazı merkez bankalarının alım politikalarındaki değişimler de altın fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Ayrıca yaz aylarında talebin zayıflaması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ÖNCE DÜŞÜŞ, ARDINDAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomist Candaş Atalay, Ensonhaber’e yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. Atalay, ons altının 3 bin 900 dolar, gram altının ise 5 bin 700 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ancak bu düşüşün kalıcı olmayacağını vurgulayan Atalay, yılın son çeyreğine doğru altındaki yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanacağını ve fiyat artışlarının daha belirgin hale geleceğini belirtti.

“ALTIN EZBERLERİ BOZDU”

Ekonomist Candaş Atalay, altın fiyatlarında son dönemde görülen alışılmışın dışındaki hareketlerin yatırımcıları yorduğunu belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin aslında sürpriz olmadığını ifade eden Atalay, son 25 yıllık verilere bakıldığında altının en sert hareketlerini genellikle ocak ve ağustos aylarında gerçekleştirdiğini söyledi.

Atalay, “Mart ayından başlayıp temmuza kadar uzanan dönemde altın çoğunlukla yatay ya da kademeli yükseliş eğiliminde olur. Bu yıl ise süreç biraz daha sert geçti. Altın, son 1,5 yıldır yatırımcısını her koşulda hızlı yükselişlere alıştırmıştı. Jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ya da piyasalardaki dalgalanmalar fark etmeksizin güçlü bir performans sergiliyordu. Ancak son birkaç aydır bu alışılmış tablo bozulmuş durumda.

"ALTIN YATIRIMCISI YORGUN"

AltIn yatırımcısı ciddi manada yorgun ve bıtkın durumda. Altın yatırımcısı motivasyonunu yitirmiş durumda. İran-ABD savaşı altın fiyatlarının yükselememesi önemde çok büyük bir engel. Riskler ortadan kalktı ama altın fiyatlarının yukarıya çıkması için daha fazlası gerekiyor.” dedi.

Candaş Atalay, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Merkez bankalarının son iki yıldır altın fiyatlarının yönünde en belirleyici aktörlerden biri haline geldiğini belirten Atalay, “Topraktan çıkarılan altının yaklaşık üçte birini merkez bankaları rezerv amaçlı satın alıyordu. Ancak bu alımlar, geçen yıla göre yüzde 50–60 oranında azaldı.” dedi.

Atalay ayrıca, dünyadaki beş büyük ülkenin altın politikalarının da piyasalar üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti. Çin’in dünyanın en büyük altın alıcılarından biri olduğunu vurgulayan Atalay, bu ülkenin alım stratejisinin küresel altın fiyatlarının oluşumunda kritik rol oynadığını ifade etti.

ALTIN, PETROL, DOLARDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, yüzde 1,7 düşüşle 4 bin 122 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 77,3 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi yükselişini 4. işlem gününe taşıdı. Serbest piyasada 46,4770 liradan alınan dolar, 46,4790 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 160 lira

Çeyrek altın: 10 bin 442 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 548 lira

Tam altın: 41 bin 759 lira

Yarım altın: 20 bin 873 lira

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI ZORLUYOR

Piyasalarda fiyatlamaların merkezinde doların seyri yer alıyor. ABD dolar endeksinin yüksek seviyelerini koruması, altının diğer para birimleriyle alımını daha maliyetli hale getirerek talebi sınırlandırıyor.

Uzmanlar, kısa vadede altının yukarı yönlü hareket için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD'de enflasyon görünümüne ilişkin süren belirsizlik ve iş gücü piyasasının güçlü seyri, Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği yönündeki beklentileri destekliyor.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor. Bu nedenle piyasalarda faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE KISMİ YUMUŞAMA

Orta Doğu'da tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik girişimler ve ateşkes çabaları da güvenli liman talebini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşın İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

GÖZLER FED'DEN GELECEK MESAJLARDA

Yatırımcılar, şimdi Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalara odaklanmış durumda. Piyasalar, enflasyon ve faiz patikasına ilişkin verilerin yönü belirleyeceğini değerlendiriyor.

Mevcut tabloda güçlü dolar, yüksek faiz beklentileri ve enerji piyasalarındaki dalgalanma altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken yatırımcılar, yeni ekonomik verilerden gelecek sinyalleri bekliyor.