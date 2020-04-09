Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar bir süre daha devam edebilir

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatarak, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.

ALTININ ONSU BİR İNDİ BİR ÇIKTI

Altının ons fiyatının seneye 1.517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart’ta 1.680 dolara yükseldiğini kaydetti. Altının ons fiyatının 19 Mart’ta yeniden 1.471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1.677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.

"ÇEYREK ALTIN 595 LİRAYI GÖRDÜ"

Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 lira, gram altın ise 291 liradan başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 lira, çeyrek altın ise iç piyasada 595 lirayı gördü.

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

MAYISTA SALGININ KONTROL ALTINA ALINMAYA BAŞLANACAĞI SÖYLENİYOR

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye’de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."

"ALTIN YATIRIMCISININ BİR GÖZÜ DE DOLAR-TL KOTASYONUNDA"

Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"PETROL SATAN ÜLKELER, NAKİT İHTİYAÇLARINI ALTIN SATARAK KARŞILAYINCA ALTININ FİYATI DÜŞTÜ"

"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları. Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı ve bu nedenle halen rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Durum böyle olunca da küresel anlamda ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği için altın fiyatları da yükselmiş oluyor.

"YATIRIMCIYA KISA VADELİ DEĞİL ORTA VE UZUN VADELİ DÜŞÜNMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Küresel anlamda gelen her iyi haber ve pozitif gelişmeler hem altının hem de dövizin ateşini söndürecek gibi gözüküyor. Ancak öyle bir süreçten geçiyoruz ki negatif ve pozitif haberler peş peşe geliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi kâr realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1.400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz. Bu nedenle yatırımcılarımıza, her zaman altına kısa vadeli al-sat açısından değil, orta ve uzun vadeyi planlayarak alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler."

"SEMTLERDEKİ KUYUMCU MAĞAZALARIMIZI AÇMA-KAPATMA KONUSUNDA SERBEST BIRAKTIK"

Mustafa Atayık, kuyumculuk sektörünün tarihi merkezi Kapalıçarşı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldığını dile getirerek, Kuyumcukent ve Vizyon Park’taki işletmelerin önemli bir kısmının da kısa süreliğine ticarete mola verdiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde ilk virüs görüldüğü andan itibaren ilgili devlet kurumlarımızın tavsiyeleri ışığında hareket ettik. Tümüyle tüm kuyumcu mağazalarının kapatılması yerine altını bozdurmak isteyen vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla semtlerdeki kuyumcu mağazalarımızı, açma-kapatma konusunda serbest bıraktık."