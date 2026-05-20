Altın güne düşüşle başladı: Son iki ayın en düşük seviyesinde

Altın yatırımcıları tedirgin...

Küresel piyasalarda altın fiyatları, çarşamba günü yönünü aşağı çevirdi.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlü seyrini koruması, yatırımcıların güvenli liman talebini baskıladı.

SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara gerilerken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.471,10 dolara indi.

Değerli metal, önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görerek piyasalarda dikkatleri yeniden üzerine çekti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte saat 11 itibariyle güncel altın satış fiyatları:

Ons altın: 4 bin 476 dolar

Gram altın: 6 bin 566 TL

Çeyrek altın: 10 bin 698 TL

Yarım altın: 21 bin 397 TL

Tam altın: 42 bin 376 TL

Cumhuriyet altını: 42 bin 662 TL

Gremse altın: 105 bin 940 TL

Reşat altını: 42 bin 694 TL

Ata altını: 43 bin 700 TL

DOLAR ENDEKSİNDEKİ BASKI FİYATLARI GERİLETTİ

Altındaki düşüşte en güçlü baskı, dolar endeksinin altı haftanın zirvesine yakın seyretmesinden geldi.

Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması da altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Faiz getirisi olmayan altın, tahvil getirileri yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki zayıflamada doların güçlenmesinin ve faiz beklentilerindeki şahin değişimin etkili olduğunu belirtti.

YENİDEN ÇATIŞMA İSTENMİYOR

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattından gelen karışık mesajlar piyasaların yön arayışını zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un hâlâ Tahran’a saldırmak zorunda kalabileceğini söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance taraflar arasında ilerleme sağlandığını ve yeniden çatışma istenmediğini ifade etti.

Piyasaların odağında şimdi Fed’in nisan ayı toplantı tutanakları var. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin yeni ipuçlarını takip edecek.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise mevcut faiz seviyesinin şimdilik uygun olduğunu söyledi. Paulson, enflasyon baskılarının sürdüğü ortamda faizlerin yeniden artırılma ihtimalinin piyasalar tarafından değerlendirilmesini “sağlıklı” bulduğunu belirtti.

Analistlere göre altının kısa vadeli yönünde doların seyri, tahvil getirileri ve Fed’den gelecek mesajlar belirleyici olacak. Jeopolitik risklerin yeniden artması halinde ise güvenli liman talebiyle altında toparlanma görülebilir.