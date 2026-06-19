Altın Portal'da ödül havuzu 11 milyon liraya yükseldi

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl artırılan ödül miktarıyla dikkat çekiyor.

24–31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde toplam ödül havuzu 11 milyon TL’ye ulaşırken, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.

ÖDÜL HAVUZU 11 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI

63’üncüsü düzenlenecek festival kapsamında sinema dünyasına sağlanacak toplam destek miktarı 11 milyon TL olarak duyuruldu. Bu kapsamda farklı kategorilerde verilecek ödüllerle hem ulusal hem de bağımsız sinemacılara önemli bir katkı sunulması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl 3,5 milyon TL olan En İyi Film Ödülü, bu yıl 5 milyon TL’ye yükseltilerek festival tarihinde dikkat çeken bir artışa imza atıldı.

FİLM FORUM’A 1 MİLYON 450 BİN TL DESTEK

Festivalin önemli bileşenlerinden biri olan Film Forum kapsamında ise bu yıl toplam 1 milyon 450 bin TL’lik destek sağlanacağı açıklandı. Genç ve bağımsız sinemacıları bir araya getiren platform, projelerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürecek.

Film Forum’un bu yıl, 25–27 Ekim tarihleri arasında 13’üncü kez düzenleneceği bildirildi.

31 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Festival kapsamında bu yıl toplam 31 farklı kategoride ödül dağıtılacak. Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nın yanı sıra Ulusal Kısa Film, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması da programda yer alacak.

Organizasyonun, Türk sinemasının üretim gücünü artırmayı ve yeni yönetmenlere alan açmayı hedeflediği belirtildi.

BAŞVURULAR 29 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Festivalde yer alacak yarışmalar için başvurular, 29 Haziran Pazartesi günü açılacak. Başvurular, 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Film Forum başvuruları ise 29 Haziran’da başlayıp 21 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek.