Altın umuduyla kuruldu, yıllar sonra hayalet kasabaya dönüştü

1859 yılında bölgede ilk altın izlerine rastlanmasıyla kasabanın hikayesi başladı.

Kasaba adını, bu keşiflere öncülük eden W.S. Body ya da Bodey isimli kişiden aldı.

1875 yılında devasa bir altın damarının ortaya çıkarılması, bölgeyi kısa sürede küçük bir kamptan, binlerce insanın yaşadığı hareketli bir merkeze dönüştürdü.

Zirveden ıssızlığa hızlı bir geçiş

En parlak dönemlerinde 2 bin civarında binası ve 8 binlik nüfusuyla Bodie, altın uğruna kurulmuş en büyük yerleşim yerlerinden biriydi.

Guinness World Records tarafından da tescillenen bu büyük ölçekli madenci kasabası, 1881 yılından itibaren altın rezervlerinin azalmasıyla zor günler yaşamaya başladı.

Madencilikteki teknolojik gelişmeler ve yeni damar arayışları kasabayı bir süre daha ayakta tutmaya çalışsa da, ekonomik canlılığın kaybolması kaçınılmaz bir boşalmayı beraberinde getirdi.

Zamanın durduğu bir müze oldu

1962 yılında eyalet tarihi parkı ilan edilen Bodie, bugün çok özel bir yöntemle korunuyor. "Kontrollü çürüme" adı verilen bu yöntemde yapılar yeniden inşa edilmiyor, sadece oldukları gibi ayakta tutulmaya çalışılıyor. Kasabada hâlâ eski evleri, dükkanları ve maden kalıntıları görülebilir.

Bodie'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise bir dekor gibi yeniden yapılmamış, olduğu gibi günümüze kalmış olması.

Bugün o sessiz sokaklar, bir zamanlar binlerce insanın altın hayaliyle yaşadığı o günleri anlatmaya devam ediyor.