Altın ve gümüş fiyatları toparlandı

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Petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatlarına destek verdi.

Piyasalar, jeopolitik risklerin seyri açısından İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerini de yakından takip etti.

Ons altın yüzde 0,8 artışla 4 bin 193 dolarda. Gram altın ise yüzde 1,01 artışla 6 bin 263 liradan işlem görüyor.

Gram gümüş, yüzde 2,53 artışla 99,3423 liradan, ons gümüş ise yüzde 2,31 artışla 66,4280 dolardan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 263 lira

Çeyrek altın: 10 bin 628 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 302 lira

Tam altın: 42 bin 511 lira

Yarım altın: 21 bin 258 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,4672 lira

Euro: 53,3063 lira

Sterlin: 61,5527 lira

PETROL

ABD ham petrolün varili yüzde 0,83 düşüşle 75,22 dolara geriledi

Brent petrol yüzde 1,97 düşüşle 78,98 dolar oldu.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,20 inişle 64 bin 156,5 dolara gerileri.