Altın ve gümüş fiyatları toparlandı
Altın ve gümüş fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izliyor. Altın, ABD-İran görüşmelerinin etkisiyle sınırlı da olsa artış yaşadı. Gram altın ve gümüşte de önemli yükselişler gözlemleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatlarına destek verdi.
Piyasalar, jeopolitik risklerin seyri açısından İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerini de yakından takip etti.
Ons altın yüzde 0,8 artışla 4 bin 193 dolarda. Gram altın ise yüzde 1,01 artışla 6 bin 263 liradan işlem görüyor.
Gram gümüş, yüzde 2,53 artışla 99,3423 liradan, ons gümüş ise yüzde 2,31 artışla 66,4280 dolardan satılıyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 263 lira
Çeyrek altın: 10 bin 628 lira
Cumhuriyet altını: 43 bin 302 lira
Tam altın: 42 bin 511 lira
Yarım altın: 21 bin 258 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,4672 lira
Euro: 53,3063 lira
Sterlin: 61,5527 lira
PETROL
ABD ham petrolün varili yüzde 0,83 düşüşle 75,22 dolara geriledi
Brent petrol yüzde 1,97 düşüşle 78,98 dolar oldu.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,20 inişle 64 bin 156,5 dolara gerileri.