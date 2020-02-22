taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Altındaki rekorun nedeni koronavirüs

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altın fiyatlarını 7 yılın zirvesine çıkardı.

AA | 22.02.2020 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Altındaki rekorun nedeni koronavirüs

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminde, risk algısını artıran koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler ana sebepler olarak kabul ediliyor.

KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ

Yılın başında Irak’ta İranlı komutanın ABD tarafından öldürülmesiyle artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını Nisan 2013’ten bu yana ilk defa 1.600 doların üstüne taşımıştı. ABD ile İran arasındaki gerilimin kısa sürmesiyle 1.536 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyelerden tekrar yükselişe geçmişti.

Analistler, Çin’de yeni yıl tatili öncesi ortaya çıkan koronavirüs salgınının, küresel ekonomiye olumsuz etkileri sebebiyle yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiren bir risk faktörü olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı koronavirüsle ilgili tedirginliklerin başlangıcından itibaren sınırlı yükselişlerle hareket ederken, salgından dolayı farklı ülkelerdeki ölüm vakalarının artması, risk algısında yükselişin ivme kazanmasına neden oldu.

FİYATLAR 7 YILIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesini görürken, yıl başından bu yana getirisi yüzde 7,5 oldu.

Öte yandan, azalan risk iştahının küresel çapta dolar talebini artırdığına ve dolar endeksini 99,9 ile son 3 yılın en yükseğine taşıdığına dikkati çeken analistler, bu fiyatlamanın altının gram fiyatındaki yükselişin daha güçlü olmasına neden olduğunu ifade etti.

GRAM ALTIN 324 LİRA

Yurt içinde, altının gram fiyatı, ons fiyatı ve dolardaki değerlenmeye paralel yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde artış kaydederek 324 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN 532 LİRA

Çeyrek altın ise 532 lira seviyesinden satışta.

İlginizi Çekebilir
Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada istihdamın artış gösterdiğini belirtti.
Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme: 3.3 milyar lira
Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, Türkiye'de kartla hediye alanların toplam harcaması 3.3 milyar lirayı buldu.
Yandex, Rusya'nın en değerli internet şirketi oldu
Ekonomi dergisi Forbes, Rusya’nın en değerli internet şirketlerini paylaştı. "20 Rus internet ağı" listesinde ilk sırada Yandex yer alıyor.
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
Ekonomik sorunlar yaşayan Victoria'a Secret'ın yüzde 55'lik hissesinin satıldığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BBC'nin algı operasyonu çöktü
BBC'nin algı operasyonu çöktü
540
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
56
Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi
Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi
84
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
54
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
126
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
25
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir