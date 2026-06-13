Altının gramı 6 bin 277 TL'den işlem görüyor
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altının gramı 6 bin 277 lira seviyelerinde seyrederken, ons altın ise 4 bin 219 liradan satışa sunuluyor.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert saldırıları iptal etmesinin ardından altın fiyatları da yükselişe geçti.
2 ülke arasında uzlaşı ihtimali piyasaları hareketlendirdi.
7 haftanın en düşük seviyesine inen altın, Donald Trump'ın hamlesiyle yükselişini sürdürüyor.
GRAM ALTIN 6 BİN 277 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Gram altın bugün sabah saatlerinden itibaren 6 bin 277 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 10 bin 440 seviyelerinde bulunuyor.
Yarım altın 20 bin 860 liradan satışa sunulurken, tam altın ise 41 bin 174 liradan işlem görüyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 219 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda, 4 bin 219 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 6 milyon 277 bin 300 lira oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi