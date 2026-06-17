Altının gramı 6 bin 441 liradan işlem görüyor

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Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor.

ABD-İran anlaşması beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı öncesinde altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 441 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 325 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.