Altının gramı 6 bin 441 liradan işlem görüyor
ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi de altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 441 liradan satışa sunuluyor.
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Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor.
ABD-İran anlaşması beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı öncesinde altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor.
GRAM ALTIN 6 BİN 441 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 325 DOLAR
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)