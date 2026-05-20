Altının gramı 6 bin 545 liradan işlem görüyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları, çarşamba günü yönünü aşağı çevirdi.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ateşkesin belirsizliği altın piyasasında yön arayışına neden oluyor.

Gram altın, düşüş seyrini haftanın üçüncü işlem gününde de sürdürüyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 545 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6 bin 567 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 545 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 465 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 980 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DAKİ HAREKETLİLİK PİYASALARI DA ETKİLİYOR

Altının onsu yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin etkisiyle yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Orta Doğu'daki gerilimler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD'de güçlü makroekonomik veriler tahvil piyasalarındaki satış baskısını artırdı.