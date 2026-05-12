Altının gramı 6 bin 854 liradan işlem görüyor
Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 854 liradan işlem görüyor. Ons fiyatı ise 4,698 dolardan satışa sunuluyor.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklanırken, değerli metallerde sınırlı hareketler görüldü.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 905 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 854 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 220 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 790 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.
GÖZLER FED'İN ENFLASYON VERİSİNDE
ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.
Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.