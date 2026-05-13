Altının gramı 6 bin 875 liradan işlem görüyor

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor.

İran, ABD ablukasının sürmesi nedeniyle açtığı boğazı tekrar kapatmıştı.

ABD'de Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 3,8 olarak açıklanması da altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 875 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 879 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 6 bin 875 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 708 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolardan işlem görüyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GERİLİMİ ARTIRDI

ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koyması varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkartıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin 'yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü' söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

ENFLASYON VERİSİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verisi de küresel piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.