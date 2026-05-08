Altının gramı 6 bin 905 liradan işlem görüyor

ABD ve İsrail-İran gerilimi, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 liradan satışa sunulurken, ons altın 4 bin 733 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Küresel gelişmeler de yatırımcıları yeni güvenli liman arayışına itti.

GRAM ALTIN 6 BİN 905 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 733 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 348 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 250 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)