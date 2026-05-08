Altının gramı 6 bin 905 liradan işlem görüyor
ABD ve İsrail-İran gerilimi, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 liradan satışa sunulurken, ons altın 4 bin 733 dolar seviyelerinde seyrediyor.
ABD, İsrail-İran savaşı sonrası altının dalgalı seyri devam ediyor.
Küresel gelişmeler de yatırımcıları yeni güvenli liman arayışına itti.
Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 348 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 250 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)