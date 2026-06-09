Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 448 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 463 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 433 bin 344 lira, en yüksek 6 milyon 471 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 463 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 590 milyon 413 bin 563,60 lira, işlem miktarı ise 1340,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 937 milyon 738 bin 982,25 lira olarak gerçekleşti.