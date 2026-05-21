Altının kilogramı 6,6 milyon liraya yükseldi
Altın fiyatları güne düşüşle başlamıştı. Günün kapanışında sınırlı artış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.
Bugün ise standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin liraya çıktı.
EN DÜŞÜK VE YÜKSEK DEĞERLER
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu.
ALTINDA TOPLAM İŞLEM MİKTARI
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425,57 lira, işlem miktarı ise 1.215,25 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602,76 lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)