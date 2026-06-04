Altının kilogram fiyatı, Borsa'da 6 milyon 665 bin liraya çıktı
Altının kilogram fiyatı, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda 6 milyon 665 bin liraya yükseldi. Günün sonunda standart altın fiyatı, yüzde 0,8 artış gösterdi.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 615 bin liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 590 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 665 bin lira oldu.
TOPLAM İŞLEM MİKTARI
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 975 milyon 293 bin 435,68 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 992 milyon 80 bin 561,98 lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)