Altının kilogram fiyatı, Borsa'da 6 milyon 665 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 615 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 590 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 665 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 975 milyon 293 bin 435,68 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 992 milyon 80 bin 561,98 lira olarak gerçekleşti.