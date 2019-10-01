Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yola çıktı ve metrobüslere akın etti.

ALTUNİZADE'DE İNSAN SELİ

Altunizade metrobüs durağında ise yaşanan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. Durakta uzun kuyruklar oluştu.

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk ViDEO

SIRA BEKLEDİLER

Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

"BENCE GEREKSİZ"

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden.” diye konuştu.