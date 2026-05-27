Alvaro Morata, Fenerbahçeli bir hesabı yalanladı!

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a katılan ve bu sezon başında Como'ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı.

Kendisi hakkında Fenerbahçeli hesap tarafından atılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını ifade etti.

GALATASARAY'A ÖVGÜLER

Morata açıklamasında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

8 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 16 maçta 7 gol ve 3 asistle mücadele etti.

COMO'DA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Morata, bu sezonu ise oldukça formsuz geçirdi. Forvet oyuncusu, Como'da çıktığı 30 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.