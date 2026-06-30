Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da 2. turda
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı.
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
MINAUR DA TURLADI
Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)