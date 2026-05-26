Amanda Anisimova ve Ben Shelton, Fransa Açık'ta ikinci turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), heyecan devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Fransız raket T. S. R. Rajaonah'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi.

Elina Svitolina, Jeļena Ostapenko, Elise Mertens, Anastasiya Potapova ve Karolina Muchova, tek kadınlarda adını bir üst tura yazdıran diğer isimler oldu.

TEK ERKEKLERDE SHELTON 2. TURA ÇIKTI

Tek erkeklerde dünya 5 numarası ABD'li Ben Shelton, İspanyol rakibi Daniel Merida'yı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Jesper De Jong, Brandon Nakashima, Rafael Jodar ve Casper Ruud da tek erkeklerde ikinci tura yükseldi.