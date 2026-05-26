Amanda Anisimova ve Ben Shelton, Fransa Açık'ta ikinci turda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura çıktı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), heyecan devam ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Fransız raket T. S. R. Rajaonah'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi.
Elina Svitolina, Jeļena Ostapenko, Elise Mertens, Anastasiya Potapova ve Karolina Muchova, tek kadınlarda adını bir üst tura yazdıran diğer isimler oldu.
TEK ERKEKLERDE SHELTON 2. TURA ÇIKTI
Tek erkeklerde dünya 5 numarası ABD'li Ben Shelton, İspanyol rakibi Daniel Merida'yı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Jesper De Jong, Brandon Nakashima, Rafael Jodar ve Casper Ruud da tek erkeklerde ikinci tura yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)