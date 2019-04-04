Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Nisan ayında yetişen ve yaklaşık bir ay tarlalar ile yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Merkez Antakya ilçesinde farklı bir güzellik oluşturuyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ
İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerinde yer alan Serinyol Mahallesi'nde yol kenarlarında açan çiçekler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.
Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni' VİDEO