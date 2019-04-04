'Büyük taşınma' için bazı yollar trafiğe kapatılacak

1 Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak Kartal'da yıkılan apartmanlar için yeni bir strateji belirlendi. Bu stratejiye göre, kentsel dönüşüm hızlandırılarak yatay mimari uygulanacak.

2 Bahçeli’den CHP’ye tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır." dedi.

3 Atina'nın ilk camisinin inşaatı bitmek üzere Atina'da inşası devam eden ve şehrin ilk camisi olacak yapı, ramazana yetişecek.

4 Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası Havaların ısınmasıyla çoğu bölgede doğal yetişen; şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, yoğun görüldüğü Hatay'daki Amanos Dağları eteklerinde görsel şölen sunuyor.

5 Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı Oyuncu ve sunucu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kumbasar, "Artık kendisi fizik tedavisini görüyor" dedi.

6 Kafasını kavanoza sokan kediyi kurtardılar Kediler meraklarıyla ünlenen hayvanlardan ancak bazen bu huyları onların başlarını derde de sokuyor.