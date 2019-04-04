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Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Havaların ısınmasıyla çoğu bölgede doğal yetişen; şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, yoğun görüldüğü Hatay'daki Amanos Dağları eteklerinde görsel şölen sunuyor.

AA | 04.04.2019 - 17:01..
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Nisan ayında yetişen ve yaklaşık bir ay tarlalar ile yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Merkez Antakya ilçesinde farklı bir güzellik oluşturuyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerinde yer alan Serinyol Mahallesi'nde yol kenarlarında açan çiçekler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni' VİDEO

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

Amanos Dağları eteklerindeki gelincik tarlası

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