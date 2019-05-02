Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

1 Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Liverpool karşılaşmasında Katalan ekibi, İngiliz rakibini 3 golle devirdi. Maça Arjantinli yıldız Lionel Messi golleriyle damga vurdu.

2 Trafik kameralarını martılar sabote etti İngiltere'nin başkenti Londra'da trafiği kontrol etmek için kullanılan kameraların önüne martılar girdi. Bu durum sosyal medyada komik yorumların yapılmasına neden oldu.

3 Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi mezarlığının kapısı, korkulukları ve demir kaplamalarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4 ABD'de ibadethanelerin güvenliği Ramazan'da artırılacak ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, Ramazan ayı dolayısıyla cami ve diğer ibadethanelere yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılacağı bildirildi.

5 Anadolu Efes Final Four'da Turkish Airlines Euroleague'de Türk temsilcisi Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yı yenerek Final Four'a çıkma hakkı elde etti.

6 Yollar trafiğe kapatılınca yolcular yürümek zorunda kaldı 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Taksim Meydanı ve meydana çıkan bazı yollar araç trafiğine kapatılınca taksiciler, turistleri araçlarına alamadı.