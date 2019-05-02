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Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Hatay’da dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri Amanos Dağları’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerleri vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

İHA | 02.05.2019 - 00:52..
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Hatay'da bulunan Amanos Dağları'nda dün TSK, PKK'ya tönelik operayson düzenledi. Kırsal ve dağda düzenlenen operasyonda kahraman mehmetçik 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişti.Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri Amanos Dağları’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerler ise vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

VATANDAŞTAN ASKERE KARŞILAMA

Amanos Dağları’nda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında, dün gece saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı.

Amanoslar’da teröristleri öldüren kahramanlar coşkuyla karşılandı VİDEO

Teröristleri etkisiz hale getiren askerler, ambulanslar eşliğinde teröristlerin cesetlerini Dörtyol ilçe merkezine indirdi. Askerleri gören vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak askerleri alkışla karşıladı.

Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Teröristlerin cesetleri daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak gerekli işlemler için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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