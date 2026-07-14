Amasya'da 100 yaşına giren Ali Dede'ye doğum günü kutlaması

Amasya'da 1 Temmuz 1926 doğumlu 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer için 100 yaşına girmesi dolayısıyla bir restoranın bahçesinde, doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Pasta kesilen kutlamada, 100'den fazla konuğa asırlık çınarın çok sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi

6 YILDIR GÖRMÜYOR

6 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerle gözleri görmeyen babasının hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten oğlu Kerim Gezer, 100 yaşına girdiği bu özel günü eski dostlarıyla birlikte kutladıklarını söyledi.

"BABAM EVİMİZİN BEREKETİDİR"

65 yaşındaki Gezer, "Babam evimizin bereketidir. Başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Gelini Gül Gezer, kayınpederinin sürekli dualar ettiğini söyledi.

"EVLATLARINI TEBRİK EDİYORUM"

Doğum günü kutlamasına katıldığı asırlık çınara sağlık dileyen eski milli güreşçi Mahmut Demir ise "100 yaşına gelmiş bir babayı huzurevine, bakımevine vermeden baş tacı eden evlatlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.