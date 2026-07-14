Amasya'da 'Adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun: 2 gözaltı

9 Temmuz'da, Amasya Merkez ilçesi Ziyaret beldesinde dolandırıcılık olayı meydana geldi.

K.D.'yi telefonla arayan Hakan A. ile Fevzi B., kendilerini sivil polis olarak tanıttı.

"ADINIZ CİNAYET KARIŞTI"

Şüpheliler, "Adınız bir cinayete karıştı. Evinizde bulunan altınların incelenmesi ve parmak izlerinin alınması gerekiyor." diyerek K.D.'yi ikna etti.

2 MİLYON TL'LİK VURGUN

Telefon görüşmesinin ardından eve gelip, yine kendilerini sivil polis olarak tanıtan şüphelilere K.D., gelinine ait 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile euro, dolar ve Türk Lirası'ndan oluşan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etti.

Değerli eşyaları alan şüpheliler, adresten ayrıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.D., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ZİYNET EŞYALARI VE NAKİT PARA TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalanıp gözaltına alınan Hakan A. ile Fevzi B., Amasya'ya getirildi.

Şüphelilerin üzerindeki aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları ile nakit, jandarmadaki işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hakan A. ile Fevzi B., 10 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.