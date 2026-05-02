Amasya'da çocuğun musluğa sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
Kent merkezinde evde oyun oynadığı sırada parmağını musluk aynasına sıkıştıran 11 yaşındaki Y.E., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Amasya'da ilginç bir kurtarma operasyonu kaydedildi.
Evde oyun oynayan Y.E., musluk aynasının ortasındaki deliğe serçe parmağını soktu.
DOKTORLAR ÇIKARAMADI
Parmağı sıkışan çocuk, ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen demir parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, spiral kullanarak demir parçayı kesip küçük çocuğun parmağından çıkardı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Y.E.’nin ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)