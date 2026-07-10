Amasya'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içindeki 05 AER 839 plakalı Tofaş Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı.

Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre çarparak şarampole savruldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan büyük üzüntü duyan vatandaşlardan Yılmaz Kara, yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşandığını söyledi.