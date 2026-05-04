Amasya’da feci kaza: Vatandaş uyardı, otomobil bariyerlere çarptı

Amasya’da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yaşanan trafik kazası, aynı noktada ikinci bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Sürücüleri uyarmaya çalışan bir vatandaşın tüm çabasına rağmen kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İLK KAZA SONRASI TEHLİKE DEVAM ETTİ

Suluova ilçesine bağlı Kazanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak kazaya neden oldu. İlk kazada iki kişi yaralandı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞ UYARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından bölgeden geçen sürücüleri uyarmak isteyen Ahmet Uçar, araçların hızını düşürmek için defalarca uyarıda bulundu. Yoğun yağışın da etkisiyle yolun kaygan olması nedeniyle ikinci bir kazanın yaşanabileceği endişesi arttı.

İKİNCİ ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Uyarılara rağmen hızla gelen başka bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Araçta bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan ikinci kaza, olay yerinde bulunan Ahmet Uçar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, uyarıların ardından yaşanan çarpışma ve savrulma anları dikkat çekti.

“HIZLI GELİYORLARDI, UYARDIM AMA…”

Görgü tanığı Ahmet Uçar, araçların hızına dikkat çekerek uyarılara rağmen kazanın yaşandığını söyledi. Uçar, araçtakilerin kazayı hafif sıyrık bile almadan atlatmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.