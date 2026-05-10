Amasya'da otomobilin içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye erleri yakaladı

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobilin içinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ön koltuğun altında olduğunu tespit ettikleri 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

"UZUNLUĞU 1,5 METRE VARDI"

Yılan yerleşim yerlerine uzak bir alanda doğaya salındı.

Yılanı görünce paniğe kapılmadan durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdiklerini anlatan otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, şu sözleri kullandı:

"Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak'ta yüzerken bunlar da bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim."

"İLK DEFA BU UZUNLUKTA YILAN GÖRDÜM"

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştığını belirten Emirhan Karadoğan da, "Amasya'nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.