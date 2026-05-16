Amasya'da sağanak sonrası taşkınların ağır bilançosu

Amasya, günlerdir sağanak etkisi altında..

tarım bölgelerinde büyük felakete yol açtı.

Debisi yükselen Yeşilırmak Nehri taşarak çevredeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Sebze üretimiyle öne çıkan bölgelerde seralar zarar gördü.

Taşkınların bilançosuna dair Amasya Valiliğinden açıklama yapıldı.

İL GENELİNDE TOPLAM 5 BİN 850 DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Valiliğin riyasetinde zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının ilgili kurumların tüm teknik ve personel kapasitesi kullanılarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Taşkınlar nedeniyle ilimiz genelinde şuana kadar tarla vasfında 3 bin 900 dekar, sera vasfında ise bin 950 dekar tarım alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir.



Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ırmak ve dere yataklarında ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı üst seviyede dikkatli ve tedbirli olunmasını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile birlikte taşkından zarar gören Yeşilırmak Nehri'ne kıyı Büyük Kızılca, Aksalur ve Ovasaray köylerinde incelemede bulundu.