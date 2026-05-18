Amasya'da taşkın alarmı verildi: Okullar tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle salı günü zaten kapalı olacak okulların, taşkın riski sebebiyle 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü de tatil edildiği açıklandı.

Karar, Amasya merkez ile Taşova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların devam edeceği ve Almus Barajı’nın tam kapasiteye ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesi yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ve Taşova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

TARIM ARAZİLERİ VE SERALAR SU ALTINDA

Önder Bakan, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda da çeşitli hasarlar oluştuğunu söyledi.

Vali Bakan, devlet kurumlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Ayrıca vatandaşlara dere yatakları ve Yeşilırmak çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.