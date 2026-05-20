Amasya'da trafikte alışılmış tablo tersine döndü: Korna değil saygı duyuluyor

Tarihi dokusu, Yeşilırmak kıyısındaki eşsiz manzarası ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan Amasya, şimdi de örnek gösterilen trafik kültürüyle gündemde. Kentte yıllardır sürdürülen insan ve yaya öncelikli trafik anlayışı sayesinde sürücüler, yaya geçitlerinde hatta çoğu zaman geçit bulunmayan noktalarda dahi yayalara yol veriyor.

Yaklaşık 164 binden fazla taşıtın bulunduğu şehirde, sürücülerin emniyet kemeri kullanımına gösterdiği hassasiyet ve trafikteki sakin tutum dikkat çekiyor. Kent merkezinde korna sesinin yok denecek kadar az olması ise ziyaretçilerin ilk fark ettiği ayrıntılar arasında yer alıyor.

"YOLA ADIM ATTIĞIMIZ AN TRAFİK DURUYOR"

Diyarbakır’dan eşiyle birlikte gezi amacıyla Amasya’ya gelen Tuğçe Polat, kentte karşılaştıkları trafik düzeninden etkilendiklerini söyledi. Şehrin sakinliği ve insanların yaklaşımının dikkat çekici olduğunu ifade eden Polat, sürücülerin yayalara karşı son derece saygılı davrandığını belirtti.

Eşi Kadir Polat da özellikle trafikteki sessizliğin kendilerini şaşırttığını dile getirerek, “Yola adım attığımız anda araçlar duruyor. İnsanlar oldukça saygılı. Şimdiye kadar gördüğümüz en sessiz ve en temiz şehirlerden biri olabilir.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK HAYALİNİ AMASYA’DA KURUYORLAR

Antalya’dan ailesiyle birlikte kenti ziyaret eden Özlem Karabağ ise Amasya’nın huzurlu yapısından etkilendiğini söyledi. Şehrin sakin atmosferi, iklimi ve insan ilişkilerindeki nezaketin dikkat çekici olduğunu belirten Karabağ, emekli olduktan sonra Amasya’ya yerleşmeyi düşünebileceğini ifade etti.

Kent sakinlerinden sürücü Mücahit Karabıyık ise trafikte korna kullanımının az olmasının temelinde karşılıklı saygının bulunduğunu söyledi. Karabıyık, sürücülerin birbirlerini gereksiz şekilde uyarmaya ihtiyaç duymadığını belirterek, “İnsanlar birbirine anlayışlı davranıyor. Bu yüzden korna kullanımı da çok düşük seviyede kalıyor.” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KASK FARKINDALIĞI

Öte yandan şehirde trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışmaları da devam ediyor. Amasya Üniversitesi öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında motosiklet sürücülerinde kask kullanımını artırmak amacıyla Yavuz Selim Meydanı’nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte vatandaşlara güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılırken, motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Öğrencilerden Derya Sude Bağcı ile Ayşenur Bayraktar, Amasya’nın diğer şehirlere kıyasla daha sakin ve sessiz bir yapıya sahip olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Etkinliğe destek veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu ise özellikle motosiklet kullanıcılarının koruyucu ekipman konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, toplumda trafik güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.