Amasya'da Yeşilırmak taştı: Yüzlerce hektarlık tarım arazisi sular aldında

Amasya’da günlerdir etkisini sürdüren yağışlar, tarım bölgelerinde büyük felakete yol açtı. Debisi yükselen Yeşilırmak Nehri taşarak çevredeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sebze üretimiyle öne çıkan bölgelerde seralar zarar görürken, çiftçiler emeklerinin bir anda yok oluşunu çaresizlik içinde izledi.

450 HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Taşkından Aksalur Köyü başta olmak üzere Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız ve Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice Mahallesi ve Ziyaret beldesindeki tarım alanları etkilendi.

Toplamda 4 bin 500 dekardan fazla arazinin sular altında kaldığı belirtilirken, bölgede bulunan çok sayıda sera da tamamen suya gömüldü.

TRAKTÖR VE RÖMORK DA SULARA GÖMÜLDÜ

Aksalur köyünde üretim yapan çiftçi Mesut Kaya, serasının yanı başındaki traktör ve römorkunun da taşkın sularının altında kaldığını söyledi. Büyük emek ve masrafla hazırladıkları üretim sezonunun bir anda sona erdiğini belirten Kaya, yaşadıkları zararın çok büyük olduğunu ifade etti.

“KÖYÜMÜZDE MORAL KALMADI”

Aksalur Köyü Muhtarı Ahmet Şilli ise taşkının boyutuna dikkat çekerek, köyde en son benzer felaketin 1999 yılında yaşandığını söyledi.

Şilli, “Köyümüzdeki arazilerin büyük bölümü sular altında kaldı. Vatandaşımızın morali tamamen bozuldu. Domatesler çiçek açmıştı. Gübre maliyetleri, fide borçları, işçi giderleri derken çiftçinin yükü zaten ağırdı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

“HASAT BAŞLAMADAN SEZON KAPANDI”

Salatalık üreticisi Nazım Melez de günlerdir taşkın riskine karşı nöbet tuttuklarını ancak korktukları olayın gerçekleştiğini söyledi.

Melez, “Salatalık hasadına yeni başlamıştık. Domates için de gün sayıyorduk. Şimdi seralarda 2 metreden fazla su var. Hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk.” ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, şu ana kadar can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Uzun, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, çiftçilerin zararlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Taşkının ardından bölgede su seviyesinin düşmesi beklenirken, üreticiler ise kayıplarının karşılanmasını ve destek sağlanmasını talep ediyor.