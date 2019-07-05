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Amazon, Alexa görüşmelerini sakladığını itiraf etti

Amazon, sesli asistan Alexa'yı kullanan kullanıcıların seslerini kaydedip depoluyor.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 13:09..
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Amazon'un sesli asistanı Alexa, son aylarda gizlilik sorunlarıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok Amazon çalışanının, Alexa kullanıcılarının ses kayıtlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çalışanlar, kullanıcıların başta konum olmak üzere birçok kişisel bilgisini de ele geçirmişti.

Bu skandalları araştırmak ve Amazon'un gizlilik politikasının ne olduğunu öğrenmek için ABD Senatörü Chris Coons, şirkete bir mektup göndermeye kadar verdi. Amazon'un kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Brian Huseman ise mektuba hemen cevap verdi.

alexa

AMAZON, KULLANICILARIN SES KAYITLARINI SAKLIYOR

Brian Huseman, Amazon'un kullanıcıların ses kayıtlarını süresiz olarak sakladığını, ancak kullanıcıların bu kayıtları istedikleri zaman silebildiklerini belirtti. Huseman, kullanıcı tarafından silinmesine rağmen bazı konuşmaların Amazon sistemlerinden silinmediğini de itiraf etti. Ancak şirket, konuşmaların kalıcı olarak silinmesini sağlayan bir sistem üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda ortaya çıkan ve kullanıcıların verilerini toplayan birçok uygulama, akıllı ev cihazlarının ileride oldukça tehlikeli olabileceğini de bize gösteriyor.

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