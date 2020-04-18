taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak

Amazon çalışanları, özellikle koronavirüs sürecinde kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapma kararı aldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanlar, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle Amazon gibi e-ticaret şirketlerine de bu zorlu süreçte büyük iş düşüyor.

Ancak Amazon çalışanları, özellikle koronavirüs sürecinde kötü çalışma koşulları nedeniyle şirkete oldukça tepkili. Bu nedenle işçiler, 24 nisan itibarıyla grev yapma kararı aldı.

amazon

AMAZON ÖNLEM ALMIYOR İDDİALARI GÜNDEMDE

Koronavirüs salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor ve sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor.

400 Amazon çalışanına internet üzerinden seslenen eski şirket çalışanı Maren Costa, "İşten çıkarmalardan bıktık, bizi susturmaya çalışıyorlar, ırkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık artık." dedi.

Daha önce Amazon'da çalışan Maren Costa ve Emily Cunningham geçtiğimiz haftalarda 'Şirket kurallarına birçok kez uymadıkları' gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Instagram: @eshteknoloji

Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak

Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacakAmazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacakAmazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak

İlginizi Çekebilir
Hayat Eve Sığar nedir
Hayat Eve Sığar uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs hakkında harita üzerinden bilgiler veren bir mobil uygulamadır.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı.
NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek
NASA, 2011 yılından sonra ilk defa ABD topraklarından, dünya yörüngesine içinde astronot bulunan mekik fırlatacağını duyurdu
NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi
NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntülemeyi başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
169
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
69
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
78
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
149
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
141
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
70
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir