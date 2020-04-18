Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanlar, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle Amazon gibi e-ticaret şirketlerine de bu zorlu süreçte büyük iş düşüyor.

Ancak Amazon çalışanları, özellikle koronavirüs sürecinde kötü çalışma koşulları nedeniyle şirkete oldukça tepkili. Bu nedenle işçiler, 24 nisan itibarıyla grev yapma kararı aldı.

AMAZON ÖNLEM ALMIYOR İDDİALARI GÜNDEMDE

Koronavirüs salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor ve sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor.

400 Amazon çalışanına internet üzerinden seslenen eski şirket çalışanı Maren Costa, "İşten çıkarmalardan bıktık, bizi susturmaya çalışıyorlar, ırkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık artık." dedi.

Daha önce Amazon'da çalışan Maren Costa ve Emily Cunningham geçtiğimiz haftalarda 'Şirket kurallarına birçok kez uymadıkları' gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.