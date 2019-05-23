Amazon çalışanlarını oyun ile motive edecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon, gerek toplam satış hacmi gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi olarak gösteriliyor. Bünyesinde binlerce çalışanı bulunan şirket, motivasyounu artırmak için farklı bir yol gerçekleştirecek.

Amazon, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunlarından yararlanacak.

DEPO BÖLÜMÜNDE MOTİVASYON OYUNLARLA ARTACAK

Amazon, depo bölümünde çalışan personelin motivasyon sorununu, kendi geliştirdiği "PicksInSpace", "Mission Racer" ve "CastleCrafter" isimli video oyunlarla çözmeyi planlıyor.

Personelin çalışma alanlarına oyun oynamaları için ekranlar yerleştiren şirket, çalışanlar arasında oyunlar üzerinden bir rekabet ortamı yaratarak işi daha az sıkıcı hale getirmeyi ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

5 DEPODA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Amazon'un geliştirdiği oyun sistemi, ABD ve Birleşik Krallık'taki 5 depoda aktif şekilde kullanılıyor. Oyunlarda yüksek skor alan çalışanlar ise çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.

Oyunlaştırma, iş yaşamında verimi artırma amacıyla şirketler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Örneğin, sürücülerine yönelik belli hedefler içeren bir yarışma sistemi oluşturan Uber, bu sayede sürücülerin uzun saatler çalışmasını sağlamıştı.

OYUNLAR ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE OLDUKÇA ETKİLİ

Uzmanlar, bu tür oyunlaştırma ve ödüllendirme yöntemlerinin psikolojik olarak çalışanlar üzerinde güçlü etkilerinin olduğunu ifade ediyor. Oyunlaştırma sayesinde işçi görevlerinin anlamlı ve ilgi çekici görünmesinin sağlandığı ve çalışanların davranışlarının iyi yönde şekillendiği düşünülüyor.

Bazı uzmanlar da oyunlaştırmanın ilk süreçte eğlenceli olabileceğini ancak uzun vadede üretkenliğe olan olumlu etkisini yitireceğini ileri sürüyor.

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