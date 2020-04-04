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Amazon, kendi bulut tabanlı oyun hizmetini yayınlayacak

E-ticaret devi amazon, Project Tempo isimli yeni bir bulut oyun hizmeti üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi |
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Amazon, kendi bulut tabanlı oyun hizmetini yayınlayacak

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeteri son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

Örneğin Google, Stadia bulut oyun hizmetini kullanıma sunmuş ve ardından Nvidia, GeForce Now adında kendi oyun hizmetini yayınlamıştı. Ayrıca Huawei ve Tencent'in birlikte GameMatrix adlı bir hizmet üzerinde çalıştıkları da biliniyor.

amazon

AMAZON, KENDİ OYUN HİZMETİNİ TANITACAK

Twitch'i 2014'te satın aldığından beri, Amazon sürekli olarak oyun pazarına girmeye çalışıyor. Şirketin, bir süredir Project Tempo isimli yeni bir oyun hizmeti üzerinde çalıştığını belirtiliyor.

Amazon'un bu yıl yeni oyun hizmeti için bir ön tanıtım yapması planlanıyordu. Ancak koronavirüsün neden olduğu salgın, şirketin planlarını ertelemesine neden oldu.

Amazon'un yeni bulut tabanlı oyun akış hizmetini gelecek yıl tanıtması bekleniyor. Şirket, ayrıca bu hizmet ile Twitch'i de birleştirerek Google Stadia ve GeForce Now'a ciddi bir rakip olabilir.

Instagram: @eshteknoloji

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