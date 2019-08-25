Amazon'daki yangınlar Papa'yı endişelendirdi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Amazonlar'da devam eden yangınlar için dua etti.

Papa Francesco "gezegen için hayati önem taşıyan" bu yağmur ormanlarındaki alevlerin kontrol altına alınması için kolektif çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

"YANGINLAR HEPİMİZİ KAYGILANDIRIYOR"

BBC'nin haberine göre, Papa Francesco, "Amazon'da gelişen büyük yangınlar hepimizi kaygılandırıyor. Herkesin çabasıyla en kısa zamanda kontrol altına alınmaları için dua edelim. Akciğer görevi gören bu ormanlar gezegenimiz için hayati önemde." ifadelerini kullandı.

AMAZON'DA ORMAN KAYBI ARTIYOR

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu bildirilmişti.