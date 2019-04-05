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Amazon'un CEO'su Bezos boşandı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1994 yılından itibaren birlikte olduğu eşi MacKenzie ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 08:54..
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Dünyanın en zengini olarak bilinen Amazon'un sahibi Jeff Bezos, rekor bir boşanma davasıyla gündeme bomba gibi oturdu.

Amazon'un CEO'su Bezos boşandı

ANLAŞMA GEREĞİNCE ESKİ EŞE 196 MİLYAR LİRA

Çift, mali bir boşanma sürecinden sonra mahkeme kararıyla dün resmen boşandı. Amazon'un sahibi Bezos, nafaka olarak eski eşine 35 milyar dolar, yani 196 milyar lira ödeyecek.

Amazon'un ilk çalışanı olarak işe başlayan MacKenzie Bezos, evlendikten sonra şirketin yüzde 25'lik hissesine sahip olmuştu. Bu anlaşmayla birlikte eski eş Mackenzie, bu hisselerini de Bezos'a devretmiş oldu. Aldığı 35 milyar dolarlık nafakayla MacKenzie Bezos, borsada dünyanın en zengin dördüncü kadını oldu.

Amazon'un CEO'su Bezos boşandı

"MEMNUNİYET DUYDUM"

Amazon'un sahibi Bezos, boşandıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu" da belirtti.

Amazon'un CEO'su Bezos boşandı

( Eski eş MacKenzie Bezos borsada zirveye oynadı)

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