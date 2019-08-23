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Amazon'un dünyadaki en büyük kampüsü Hindistan'da açıldı

Amazon, şimdiye kadar yapılmış en büyük kampüsünü Hindistan'da faaliyete geçirdi.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 09:58..
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Amazon, geçtiğimiz çarşamba günü Hindistan'ın Haydarabad şehrinde dünya üzerindeki en büyük kampüsünü hayata geçirdi. Şirket, bu sayede dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'daki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre Hindistan'da kurulan dev kampüs, yaklaşık 10 dönümlük bir arazide kuruldu ve bu kampüs için milyon dolarlar harcandı.

amazon

Amazon'un şu anda Hindistan genelinde yaklaşık 62 bin çalışanı bulunuyor ve bu çalışanların çoğunluğu Haydarabad bölgesinde bulunuyor. Şirket, buraya açtığı yeni kampüsle yaklaşık 12 bin kişiye daha iş imkanı sağlamış olacak.

HİNDİSTAN İÇİN 5 MİLYAR DOLAR

Amazon Hindistan Ülke Müdürü Amit Agarwal, ''Bu büyüklükte bir kampüs inşa etmemiz, gelecekte çok daha büyüyeceğimizi gösteriyor.'' ifadelerini kullandı. Amazon Kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos ise şirketin Hindistan'da daha fazla büyümesi için 5 milyar dolar para ayırdıklarını belirtti.

Ayrıca bölgede yaşanan yoğun rekabet nedeniyle Amazon'un Hindistan'daki birçok fiziksel mağaza ile ortaklık kuracağı belirtiliyor.

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