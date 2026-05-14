Ambargo uygulamışlardı: Kanada, Türkiye'den İHA alacak

Savunma sanayiinde Türkiye devri...

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum, sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

KANADA'NIN AMBARGOSU TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI

Kanada’nın 2019 yılında Ankara’nın Suriye’ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle Türkiye’ye silah satışını yasaklamasının ardından, Türk insansız hava aracı üreticileri Baykar ve TAI en fazla etkilenen şirketler arasında yer almıştı.

Middle East Eye'ın haberşne göreher iki şirket de Kanada merkezli Wescam tarafından üretilen elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kameraları kullanıyordu.

7 YIL SONRA SEYİR DEĞİŞTİ

Uygulanan ambargo, bu firmaları yerli üreticiler de dahil olmak üzere alternatif tedarikçiler aramaya zorladı.

Bugün Türkiye’de bu tür kameraları üreten birden fazla yerli şirket bulunuyor.

Aradan geçen 7 yılın ardından, Türk İHA’larında kullanılan kameraların ihracatını engelleyen aynı ülke, bu kez Türk askeri insansız hava araçlarını satın almayı değerlendiriyor.

KANADA SIRAYA GİRDİ

Konuyla ilgili bir yetkili, "Kanada, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor" dedi.

Yetkili, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut bir sonuca ulaşmayabileceğini belirtti.

Başbakan Mark Carney döneminde Kanada’daki yaklaşım değişiminin açık olduğunu ifade etti.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ SİNYALİ

Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr, geçtiğimiz hafta İstanbul’da katıldığı bir panelde ülkesinin Türkiye ile savunma sanayiinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Fuhr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel iş birliği alanları olduğunu belirtti.

Gelecekteki iş birliklerinin yalnızca hazır alım şeklinde değil, ortak geliştirme programlarını da içerebileceğini ifade eden Fuhr, Kanada’nın bazı alanlarda sıfırdan başlamak yerine daha hızlı kapasite kazanmak istediğini vurguladı.

ABD'YE GÜVEN DİP SEVİYEDE

Ankara’nın bu tür iş birliklerine genel olarak açık olduğu belirtiliyor. Türkiye daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ukrayna ile İHA üretimi alanında benzer ortaklıklar kurmuştu.

Kanada’nın yaklaşımını bilen bir yetkiliye göre, Ottawa’daki bu değişimde ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisi bulunuyor.

Yetkili, Başbakan Carney’nin Washington’un sağladığı güvenlik şemsiyesine artık tam olarak güvenmediğini savundu.

"Kanadalılar artık Amerikan silahlarına bağımlı olmak istemiyor. Tedariklerini çeşitlendirmek istiyorlar" sözlerini kullandı.

Fuhr da panelde, Kanada’nın güney komşusunun artık geçmişte olduğu gibi iş yapmak istemediğini ve bunun Ottawa’yı kendi savunma kapasitesini güçlendirmeye ittiğini ifade etti.

CARNEY, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Başbakan Mark Carney’nin temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkililer, Carney’nin ekim ayında Türkiye’ye ayrı bir resmi ikili ziyaret daha planladığını ve bu ziyaret sırasında insansız hava araçları dahil çeşitli savunma iş birliği projelerinin başlatılmasının öngörüldüğünü belirtti.

TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULAMIŞLARDI

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün sürerek 10 Kasım 2020'de sona eren II. Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde mutlak askeri ve siyasi zaferiyle sonuçlandı.

Türkiye, çatışmalar esnasında Azerbaycan'a BAYKAR üretimi TB2 SİHA'larla destek vererek zaferde büyük rol oynadı.

Dönemin Kanada yönetimi, Batılı müttefiklerinden aldığı buyruk ile TB2 SİHA'larda kullanılan kendi üretimleri görüş kameralarına ambargo uygulamış, Türkiye'ye bu teçhizatların satışını durdurmuştu.