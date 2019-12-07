Ambulansı kirletmek istemeyen Türk askeri

Türk askeri, kahramanlığı ve cesaretiyle olduğu kadar yardımseverliği ve başkalarını düşünmesiyle de dillere destan.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda görevlendirilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personelleri, harekât bölgesinde tanık oldukları duygusal anları anlattılar.

Ambulansı kirletmemek isteyen Türk askerini sağlık personeli anlattı VİDEO

"AMBULANSIN İÇİ KAN OLMASIN"

Askeri konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Sağlık Personeli Mustafa Erdem Ege, “Operasyonların tam sıfır noktasında her gün üzerimizden mermiler geçti. Hastaneye hasta götürdük, hastanenin bahçesine havan mermileri düştü. Gelmemize yakın askeri konvoya saldırıda bulundular. Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük. Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime 'Lütfen parkamı yere serin, ambulansın içerisi kan olmasın.' Biz bunu duyunca donduk kaldık. Bunları yaşadık ama çok şükür Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz daima muzaffer olsun.” dedi.