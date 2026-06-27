Amed Sportif Faaliyetler, David Bates’i kadrosuna kattı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır temsilcisi, İskoç futbolcu David Bates’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.