Amed Sportif Faaliyetler, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Açıklamada, "Son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.