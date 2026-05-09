Amed Sportif Faaliyetler, Yves Bissouma'nın peşinde

1. Lig'de normal sezonu ikinci olarak bitiren ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır temsilcisi, bu doğrultuda rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

GÜNDEM BISSOUMA

Nicolo Schira'nın haberine göre; Amedspor, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki orta saha Yves Bissouma ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Tecrübeli orta sahanın adı, daha önce Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Malili yıldız oyuncu, İngiliz ekibiyle bu sezon 11 maçta 605 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.