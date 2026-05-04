Amedsporlu Diagne Senegal bayrağı açtı: Polis terör örgütü flaması sanıp müdahale etti

Zafer kutlamasına damga vuran gerginlik...

1. Lig'de şampiyon Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takımın belirleneceği hafta geldi...

1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

KUTLAMALAR SIRASINDA GARİP BİR OLAY YAŞANDI

Bu başarının ardından Diyarbakır'da halk kutlama için sokaklara çıkarken futbolcular da zaferlerini kutladı.

Ancak futbolcuların kutlaması sırasında yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

SENEGAL BAYRAĞINA POLİS MÜDAHALESİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi.

Ancak bu sırada polis ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAYRAĞI SANDILAR

Yaşanan gerginliğin bir yanlış anlaşılma sonucunda meydana geldiği öğrenildi.

Emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığı ifade edildi.