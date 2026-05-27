Dorgeles Nene'nin son durumu belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hücum oyuncusu Dorgeles Nene, bir süredir çektiği ağrılar nedeniyle ameliyat edilmişti.

Sarı-lacivertli kulübün 21 Mayıs'taki resmi açıklaması doğrultusunda başarılı bir operasyon geçiren Nene'nin rehabilitasyon süreci başlamıştı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dailysports'ta yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'te ameliyat edilen 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Bu doğrultuda Dorgeles Nene'nin ameliyatın ardından 2 aylık bir iyileşme süreci olacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde sağlığına kavuşacak olan Nene'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan Malili sağ kanat, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayı 39 kez giydi.

Nene, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistle mücadele etti.