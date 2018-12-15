Melania Trump'ın yeni tarzı

2005'de Amerika'nın ünlü siması, iş adamı Donald Trump ile evlen bir çocuk annesi first lady yine basının odağında.

48 yaşındaki Melania, eşi Donald Trump'ın Amerikan başkanı olmasının ardından tarzını değiştirmiş daha muhafazakar bir giyim şekli benimsemişti.

YENİ SAÇ RENGİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde "Beni ve ailemi rahat bırakın" çıkışıyla konuşulan Melania Trump bu kezde rengini değiştirdiği saçlarıyla gündemde.

Yeni görüntüsüyle fotoğraflanan Melania, sosyal medyada hakaret ve alay içerikli yorumlar aldı.