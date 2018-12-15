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Melania Trump'ın yeni tarzı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi eski model Melania Trump, çiğ sarıya boyattığı saçlarıyla eleştiri konusu oldu.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 09:30..
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2005'de Amerika'nın ünlü siması, iş adamı Donald Trump ile evlen bir çocuk annesi first lady yine basının odağında.

48 yaşındaki  Melania, eşi Donald Trump'ın Amerikan başkanı olmasının ardından tarzını değiştirmiş daha muhafazakar bir giyim şekli benimsemişti.

YENİ SAÇ RENGİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde "Beni ve ailemi rahat bırakın" çıkışıyla konuşulan Melania Trump bu kezde rengini değiştirdiği saçlarıyla gündemde.

Yeni görüntüsüyle fotoğraflanan Melania,  sosyal medyada hakaret ve alay içerikli yorumlar aldı.

Melania Trump'ın yeni tarzı

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