Amerika, teröristlere yardıma ara vermiyor

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine yıllardır yardım eden ABD, ülkeye yardım konvoylarını sokmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK’ya verilen silah ve mühimmat trafiği, kirli alışverişi gözler önüne seriyor.
SURİYE'YE 200 ARAÇLIK KONVOY GİRDİ
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı tırlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü.
Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu.
Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi ViDEO