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Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

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1 İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı Hayat tamircisi Hasan Kızıl, bu kez bir sincabı hayata döndürdü. İki ayağını elektrik akımına kapılan sincap, artık yürüteç sayesinde koşabiliyor.

2 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı Ankesör operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 7'si muvazzaf 25 askerden, 17'si gözaltına alındı.

3 Turizmcilerden 9 günlük tatil çağrısı Turizmciler, 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete seslendi.

4 Meteorolojiden kuğu fırtınası uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. Uzmanlar vatandaşları kuğu fırtınası'na karşı uyardı.

5 Pakistan'daki fırtına can aldı Pakistan’ın Karaçi şehrinde devam eden fırtınada ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi. Şehirdeki tüm uçuşlar, bir sonraki emre kadar iptal edildi.

6 Amerika, teröristlere yardıma ara vermiyor Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.