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Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

ABD Büyükelçiliği, 4 adet Boeing CH-47F Chinook helikopterinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 01.08.2019 - 10:52..
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Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler, son dönemde oldukça gergin.

Rusya'dan kalkan uçakların Ankara'ya inerek hava savunma sistemi S-400'leri teslim etmesi, bu gerilimin ana sebebi.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi haklı görse de Pentagon ve Senato Türkiye'ye ağır yaptırımların uygulanmasından yana.

PİLOTLAR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Türkiye, üreticisi olduğu F-35 programından çıkarıldı.

Amerika'da eğitim alan Türk pilotları da bugün ülkelerine geri gönderiliyor.

Amerika Türkiye'ye 4 helikopter sattı ViDEO

CH-47F CHİNOOK HELİKOPTERİ

İki ülke arasında ilişkilerin oldukça hassas olduğu dönemde Amerika, Türkiye'ye 4 adet helikopterin satışını gerçekleştirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Kara Kuvvetleri, İzmir limanında dört adet ABD Boeing CH-47F Chinook helikopteri teslim aldı. Türkiye şu anda mevcut olan en yeni ve en gelişmiş ağır kaldırma döner kanatlı hava taşıtlarından birine sahip." ifadelerine yer verildi.

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

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